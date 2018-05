4 jaar geëist voor cocaïnesmokkel in ananassen

Tegen een 43-jarige man uit Kerk-Avezaath is vier jaar cel geëist voor de smokkel van 32 kilo cocaïne. Daarnaast wil de officier van justitie in Arnhem dat ruim 3 miljoen euro van de man wordt ingenomen. Hij probeerde de drugs te smokkelen vanuit Costa Rica in een lading speciaal geprepareerde ananassen.

De man werd vorig jaar gepakt nadat de politie een tip had gekregen over de container waarin de ananassen werden vervoerd. Die werd voorzien van een baken en in de gaten gehouden met een camera. Toen de man uit Kerk-Avezaath met drie anderen de container wilde ophalen, werden ze aangehouden.

De andere drie werden snel vrijgelaten, maar hoewel de man zijn onschuld verklaarde gelooft het Openbaar Ministerie daar niets van. Het bedrijf van de man had de ananassen besteld en hij was zelf aanwezig bij het lossen.