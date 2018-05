Donornier werkt beter door nieuwe techniek

Een nieuwe techniek die donornieren beter laat werken, is onlangs voor het eerst succesvol toegepast in het Erasmus MC. Het gaat om zogenoemde ‘warme perfusie’, waarbij de nier van een overleden donor kort voor de transplantatie doorgespoeld wordt met een verwarmd mengsel van bloed, medicijnen en voedingsstoffen.

Met de techniek wordt de normale omgeving van de nier, zoals die in het lichaam is, nagebootst. Pas daarna wordt de nier geïmplanteerd in de ontvanger. De perfusie zorgt er onder meer voor dat afvalstoffen uit de nier worden verwijderd.

Met name de kwaliteit van oudere donornieren kan met de techniek worden verbeterd. Als warme perfusie wordt toegepast in plaats van de gangbare koude, kan een patiënt na de transplantatie direct van de dialyse af. Normaal duurt die een paar weken.