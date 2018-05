Fedde Le Grand wil vrijheid niet uitspellen

Dj Fedde Le Grand draait zaterdag als Ambassadeur van de Vrijheid op de Bevrijdingsfestivals in Den Haag, Vlissingen, Zwolle, Rotterdam en Utrecht. Hoewel de dj gewend is aan helikopters en privéjets, is het voor eerst in zijn carrière dat hij in één dag in vijf steden optreedt.

De dj hoefde niet lang na te denken toen hij voor het ambassadeurschap werd gevraagd. ,,Ik zei meteen ja. Ik vind het goed om me in te zetten voor iets waar mijn eigen interesse ligt en om weer eens iets in eigen land te doen. Dat komt, dit jaar uitgezonderd, niet zo vaak voor.”

Fedde Le Grand weet als geen ander dat vrijheid elders op de wereld beperkt is. Tijdens optredens in China was hij afgesloten van Google, Facebook en Instagram. ,,Je ervaart het er aan den lijve”, zegt de dj. ,,In meer landen merk je hoe vrij wij eigenlijk zijn. Ik kom in landen waar je in de dj-booth niet mag roken of drinken, omdat je als dj een voorbeeldfunctie hebt. In Rusland, waar ik was voor Dance4Life, merkte ik dat de cultuur het niet toestaat om openlijk over de gezondheidsrisico’s van seks te praten.”

De dj wil zijn boodschap zaterdag via muziek overbrengen. Een toepasselijke track noemt hij So Much Love, die zal hij zeker draaien. De microfoon zal hij vooral gebruiken ,,ter verhoging van de feestvreugde”. ,,Ik ben van mening dat ik de boodschap over vrijheid zaterdag niet al te veel moet uitdragen. Ik hoef niet elke keer de boel stil te leggen om wat over vrijheid te vertellen. Eén of twee keer is goed, dat hoef je niet na elke song te doen. Ik wil vrijheid subtiel overbrengen in de muziek, zonder het uit te spellen, alsof je een mop gaat uitleggen.”

Fedde Le Grand houdt in zijn muziekkeuze rekening met het brede publiek dat op de Bevrijdingsfestivals afkomt. ,,Normaal draai ik voor danceliefhebbers, ik zal het zaterdag wat toegankelijker houden. Anders dan normaal is ook de lengte van de set. Ik draai in elke stad een half uur, terwijl anderhalf tot twee uur normaal is.” Een eerbetoon aan de overleden Zweedse dj Avicii zal niet ontbreken in zijn set.

Extra leuk voor de wereldberoemde dj is dat hij terugkeert in Nederlandse steden waar hij soms tien jaar niet heeft gedraaid, waaronder zijn geboortestad Utrecht waar hij Bevrijdingsdag afsluit.