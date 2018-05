Hoes: les leren uit besluit sluiting Schiphol

Of het een goed besluit is geweest zondag luchthaven Schiphol te sluiten vanwege een storing bij het inchecksysteem, moet volgens burgemeester Onno Hoes van Haarlemmermeer nog blijken. ,,Het is duidelijk dat er voldoende leer- en evaluatiepunten zijn te trekken uit de gebeurtenissen rond de sluiting van luchthaven Schiphol”, schrijft hij in een brief aan de gemeenteraad.

Wat er dan precies niet goed is gegaan zegt Hoes niet concreet en een zegsvrouw van Hoes wil dat ook niet toelichten. ,,Dat moet blijken uit de evaluaties die de gemeente Haarlemmermeer binnenkort gaat houden met Schiphol, de Veiligheidsregio en de Koninklijke Marechaussee”, aldus de woordvoerster.

Zondag ging de luchthaven op slot vanwege een storing bij het inchecken; mensen werden opgeroepen niet meer naar het vliegveld te komen, toegangswegen naar het vliegveld werden afgezet. Er ontstonden grote problemen voor reizigers. Vluchten werden geannuleerd, mensen liepen vertragingen op of konden helemaal niet weg.