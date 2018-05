OM: cowboys- en indianenfeest niet strafbaar

Het cowboys- en indianenfeest dat TivoliVredenburg vorig jaar juni organiseerde, was niet strafbaar. Dat concludeert de officier van justitie in Utrecht na aangifte van de actiegroep De Grauwe Eeuw. De aangifte wordt verder niet behandeld.

Kinderen die het feest bezochten hadden het verzoek gekregen zich te verkleden als cowboy of indiaan. Dat ging volgens de actiegroep om racistische stereotyperingen. ,,Ook zou Tivoli bij kinderen hiermee de associatie oproepen dat volkerenmoord iets leuks is”, omschrijft het Openbaar Ministerie (OM) de aangifte.

De verkleedpartij kan niet worden gezien als negatieve stereotypering van cowboys of indianen, oordeelt het OM. Evenmin is te bewijzen dat het de bedoeling was om een groep te beledigen of volkerenmoord tot iets ‘leuks’ neer te zetten. ,,Als kinderen zich verkleden dan is dit een spel en houdt dat geen goedkeuring van geweld tegen enige groep in.”

TivoliVredenburg heeft inmiddels besloten geen cowboys- en indianenfeesten meer te geven.