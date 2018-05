Violist Herman Krebbers (94) overleden

Violist Herman Krebbers is woensdag op 94-jarige leeftijd overleden. Dit maakte het Concertgebouw Orkest vrijdag bekend. Krebbers was onder meer concertmeester van het Concertgebouw Orkest. Het orkest zal zondag tijdens een concert Herman Krebbers herdenken.

Krebbers was ook een veelgevraagd solist en tevens actief als pedagoog. Onder anderen Vera Beths, Liza Ferschtman, André Rieu en Emmy Verhey zijn leerling van hem geweest.

Krebbers (18 juni 1923) was 17 toen hij in 1940 al concertmeester werd bij de Arnhemse Orkestvereniging. Eerder had hij al eens als aanstormend talent bij het Concertgebouworkest gestaan. Bij ’s lands beroemdste orkest zou hij in 1962 terugkomen als concertmeester, om er tot 1979 te blijven, het jaar waarin hij werd afgekeurd na een ongeluk met zijn boot. In de tussentijd was hij ook nog eerste violist bij het Residentie Orkest geweest.

Krebbers werkte veel samen met zijn boezemvriend, collega-violist en mede-concertmeester Theo Olof en was ook leider van het Guarneri Trio. ,,Ik ben net een kameleon”, zei hij vaak.