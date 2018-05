120.000 bezoekers festiviteiten Wageningen

De diverse activiteiten rond Bevrijdingsdag in Wageningen hebben rond 120.000 mensen op de been gebracht. In de stad was onder meer de herdenking van de capitulatie in 1945 met aansluitend het Bevrijdingsdefilé met veteranen, voertuigen en veel vlag- en muzikaal vertoon. Ook zijn er zijn er nog festivals gaande.

Het ging goed met de veteranen in het warme weer, aldus een woordvoerster van de organisatie. Ze hadden voldoende te drinken. Tijdens het defilé reed Pieter van Vollenhoven een stuk mee met oud-Indiëgangers. Hij nam plaats in een legertruck.

De commissaris van de Koning in Gelderland, Clemens Cornielje, had om middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken. Dat gebeurde op het 5 Mei plein voor Hotel De Wereld. Na die officiële handeling verspreidden 2000 lopers het vuur door heel Nederland. De loop markeerde de start van Bevrijdingsdag.