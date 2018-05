Op het Johanna Westerdijkplein in Den Haag heeft een man met een mes drie mensen verwond. De verdachte is door agenten overmeesterd nadat hij in zijn been was geschoten, aldus een politiewoordvoerster. De steekpartij vond plaats in de buurt van de Haagse Hogeschool.

Onbekend is nog wat precies de aanleiding was en hoe de slachtoffers eraan toe zijn. De politie heeft de omgeving afgezet. Een arrestatieteam en hulpdiensten zijn ter plaatse.