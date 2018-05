Ronnie Flex: Je verdiepen in vrijheid is cool

Ronnie Flex wil jongeren op Bevrijdingsdag laten zien ,,dat vrijheid heel belangrijk is” en ,,dat het ook cool kan zijn” om zich daarin te verdiepen. ,,En om te weten wat zich allemaal heeft afgespeeld in dit land.” De rapper vliegt als Ambassadeur van de Vrijheid met een helikopter van Defensie van het ene Bevrijdingsfestival naar het andere. Hij treedt op in Drenthe, Flevoland, Friesland, Groningen en Gelderland.

,,Ik ben heel blij dat ik ervoor gevraagd ben”, vertelt de artiest zaterdag bij vertrek op de vliegbasis in het Brabantse Gilze. ,,Daarnaast is het ook als artiest heel mooi om te kunnen doen. Het is toch wel een ervaring die je voor de rest van je leven meeneemt, denk ik.”

De rapper zal zijn boodschap op de festivals overbrengen in een korte toespraak. ,,Ik heb niks voorbereid, ik ga dat gewoon uit mijn hoofd doen.” Voor de pers toonde de artiest zijn tatoeage van Anne Frank, die hij een paar jaar geleden geleden op zijn linkerbovenarm liet zetten. ,,Zij is iemand die zo veel positivisme heeft nagelaten.”

Voor de eerste vlucht was Flex bang. Eenmaal aangekomen in Wageningen, na een vlucht waarbij hij tussen de piloten in zat, zei hij dat het ,,heel chill was”, op wat angstige momenten bij het opstijgen en landen na.

De andere ambassadeurs zijn dj Fedde Le Grand en de Nederlands/Nieuw-Zeelandse band MY BABY.