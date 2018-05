Ruim 2500 bezoekers festival in Tweede Kamer

Ruim 2500 mensen hebben zaterdag, op Bevrijdingsdag, een kijkje genomen in de Tweede Kamer in Den Haag, toch een beetje de bakermat van vrijheid en democratie in Nederland. Ze konden de vergaderzaal van de Tweede Kamer en historische plekken bezoeken zoals de Oude Zaal waar tot 1992 de plenaire vergaderingen waren.

Ook de Rooksalon en Koffiekamer aan het Binnenhof waren open, meldde een woordvoerster. Er waren optredens van de Haagse rockband The Clarks, zangeres Samantha Steenwijk (The Voice of Holland) en ,voor de kleintjes, Woezel & Pim. Het was de tweede keer dat de Tweede Kamer open was in het kader van de bevrijdingsfeesten.