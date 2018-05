Ruim 3,5 miljoen tv-kijkers dodenherdenkingen

De Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam en de dodenherdenking op de Waalsdorpervlakte in Den Haag zijn vrijdagavond gevolgd door in totaal ruim 3,5 miljoen tv-kijkers. NPO 1 trok verreweg de meeste kijkers (2.171.000), blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek (SKO). Het was het best bekeken programma van vrijdag na het NOS Journaal van 20.00 uur (2,7 miljoen kijkers).

De herdenking op de Dam was te zien via de publieke omroep. Naar NPO 2 keken 395.000 mensen en naar NPO 3 nog eens 102.000. Ook SBS (105.000) en Veronica (64.000) zonden de beelden vanaf de Dam uit. RTL 4 en 5 deden traditioneel verslag vanaf de Waalsdorpervlakte en trokken respectievelijk 623.000 en 47.000 kijkers. Vorig jaar keken via de publieke en commerciële tv-zenders in totaal zo’n vijf miljoen mensen naar beide herdenkingen.

Ook diverse andere programma’s die in het teken stonden van de Tweede Wereldoorlog en herdenken, trokken vrijdag veel kijkers. Zo keken 743.000 mensen naar Mijn vader was fout (NPO 2), trok Vergeten verzet van 1943 (ook NPO 2) 564.000 tv-kijkers en kozen 349.000 mensen voor de oorlogsfilm Schindler’s List op SBS 6.