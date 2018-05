Treinstaking op komst in Twente en Groningen

Regionaal treinpersoneel in Groningen en Twente gaat dinsdag staken. Medewerkers van de vervoerders Arriva en Keolis in de twee regio’s leggen die dag het werk neer, kondigt vakbond VVMC aan. Ze eisen onder meer dat hun salaris gelijk wordt getrokken met dat van NS-personeel.

,,We doen dit ook niet om de reizigers te pesten maar de werkgevers laten ons geen andere keuze”, stelt de VVMC. Keolis en Arriva verzorgen in Twente treinen tussen Enschede, Hengelo, Almelo en Oldenzaal. In het noorden rijden treinen van Arriva van de stad Groningen naar Leeuwarden, Delfzijl, de Eemshaven en het Duitse Weener.

Ook buschauffeurs die overhoop liggen met hun werkgevers staken dinsdag in Twente, de regio Arnhem/Nijmegen en Utrecht. Hun staking volgt op de landelijke staking in de streekvervoer van afgelopen week. Als het niet tot een akkoord komt, volgen meer regionale stakingen.