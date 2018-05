Al 25 jaar ziet gezondheidswetenschapper, hardloper en auteur dr. Maaike de Vries mensen worstelen met hun lijf, terwijl je volgens haar met een aantal eenvoudige aanpassingen binnen een maand slanker en fitter kunt zijn. Wat is een betere dag dan Internationale Anti-Dieet Dag om haar hierover te spreken? “Al die vreselijke diëten die telkens mislukken zijn echt niet nodig.”

In haar recent verschenen boek ‘Hoe word ik een Supervetverbrander’ geeft Maaike veel praktische tips die gemakkelijk weglezen. “Er zijn ontzettend veel voedingshypes. Er wordt continu geroepen wat wel en wat niet mag. Al die vreselijke diëten die telkens mislukken zijn echt niet nodig.”

“Het gaat om een metabole truc”

Volgens Maaike hebben we een te jachtig bestaan, zitten we te veel, nemen we niet de tijd om te koken en slapen we te weinig. Wat is haar boodschap? “Door net iets anders te bewegen, te eten, te slapen en meer te ontspannen haal je de onrust uit je lijf, krijg je een stabieler gewicht en wordt je energieker. We verbranden veel suikers, maar mijn advies is om meer lichaamseigenvetten te verbranden. Het gaat om een metabole truc, waarbij we meer gebruik maken van onze vetvoorraad in plaats van onze suikervoorraad.”

Van teren op je suikervoorraad naar teren op je vetvoorraad

Een gemiddeld mens heeft een suikervoorraad van ongeveer tweeduizend calorieën en een vetvoorraad van rond de honderdduizend calorieën. “Het is slimmer om op die voorraad te teren. Hoe? Door onder meer te letten op hoe je beweegt. Kan je nog praten als je sport? Zo ja, dan zit je in je vetverbranding. Maar ook je ademhaling speelt een essentiële rol. We zitten vaak opgefokt op de bank, terwijl we zogenaamd rustig ‘RTL late night’ zitten te kijken.”

Volgens Maaike zijn we gewend om de hele dag door te eten, terwijl we terug mogen naar drie maaltijden per dag. Ook is het belangrijk dat we zelf het eten klaarmaken. “Als we continu eten, gaat onze suikerspiegel omhoog en wordt er insuline aangemaakt. Je krijgt hierdoor alleen maar meer trek, met als gevolg dat je de hele dag door loopt te grazen. Bovendien zet je je vetverbranding hiermee op slot.”

Binnen een maand slanker en fitter worden

Kan je binnen een maand wel slanker en fitter worden? “Om over te stappen van suikerverbranding naar vetverbranding heeft het lichaam een maand nodig. Het gaat hierbij niet om het hebben van een waanzinnige wilskracht, maar om een aantal simpele aanpassingen in je dagelijkse leven. Ik zeg niet wat je wel of niet moet eten, alhoewel ik wel adviseer om geen suikers en snelle koolhydraten, zoals witmeel, te eten.”

Is Maaike zelf ook een supervetverbrander? “Ik ben opgegroeid met tussendoortjes. Ik merk dat de metabole truc mij enorm veel rust heeft gegeven. Ik eet drie keer per dag lekker en goed en tussendoor heb ik niets nodig. Vorig jaar heb ik een bergmarathon als supervetverbrander gelopen. Ik was bij de start fit en gezond en het hardlopen ging me veel makkelijker af dan voorheen.”

