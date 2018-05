Bonden nemen uitnodiging ov-branche in beraad

De bonden in het streekvervoer beraden zich op het aanbod van de werkgevers om binnenkort verder te praten over een nieuwe cao. ,,De geplande staking dinsdag van buschauffeurs in Twente, de regio Arnhem/Nijmegen en in Utrecht gaat sowieso door”, aldus een woordvoerder van de FNV. ,,Daarna kijken we per keer of, waar en wanneer regionale acties volgen.”

Afgelopen maandag en dinsdag was er al een landelijke staking in het streekvervoer.

De brancheorganisatie Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) nodigde de bonden CNV en FNV dit weekend uit om weer om tafel te gaan. De werkgevers willen volgens voorzitter Fred Kagie vooral praten over het tempo waarin loonsverhoging wordt doorgevoerd en hoe het vertrouwen kan worden vergroot dat afspraken over aanpak van de werkdruk goed worden uitgevoerd.

Reizigers in Twente zijn dinsdag extra de klos. Die dag staakt ook het regionaal treinpersoneel in Twente en Groningen. Medewerkers van Arriva en Keolis eisen onder meer dat hun salaris gelijk wordt getrokken met dat van NS-personeel.