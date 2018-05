Dalai lama komt weer naar Nederland

De dalai lama (82), de geestelijk leider van de Tibetanen, bezoekt in september Nederland. Hij geeft dan enkele lezingen, meldt de Stichting Bezoek Dalai Lama.

Het is nog niet bekend of hij ook een ontmoeting heeft met politici. Tijdens zijn laatste bezoek aan Nederland in 2014 sprak hij met kamerleden en kabinetsleden. Hij komt op uitnodiging van Stichting Bezoek Dalai Lama en De Nieuwe Kerk Amsterdam. Deze stichting bestaat uit vertegenwoordigers van alle Tibetaans boeddhistische tradities in Nederland, de Tibet Support Groep en International Campaign for Tibet Europe.

Het bezoek van de geestelijk leider staat volgens de organisatie in het teken van mededogen en waarom juist mededogen essentieel is in deze onrustige tijd. ,,Het ontwikkelen van mededogen en begrip voor anderen, brengt datgene wat we allemaal zoeken: rust en geluk”, aldus de dalai lama.