Lichte beving in Gronings dorp Garrelsweer

Bij het Groningse dorp Garrelsweer (gemeente Loppersum) heeft zich zondagavond een lichte aardbeving voorgedaan. De beving had een kracht van 1.7 en was op een diepte van 3 kilometer volgens de meetgegevens van het KNMI.

De aardbevingen in Groningen zijn het gevolg van gaswinning. Bevingen met een kracht kleiner dan 2 worden meestal niet gevoeld door mensen.

Bij Garrelsweer was op 11 februari ook een beving. Die had een kracht van 2.2 en was ook op een diepte van 3 kilometer.

Volgens het KNMI blijkt uit onderzoek dat de meeste bevingen in het Groningen-gasveld daar voorkomen waar de inklinking het grootst is. Dat is in de omgeving van Loppersum.