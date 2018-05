Mannen trekken messen in azc Weert

De politie heeft in het asielzoekerscentrum (azc) in Weert twee mannen opgepakt die medewerkers met messen hadden bedreigd. Een van hen verbleef zonder toestemming in het centrum. Toen medewerkers dat ontdekten en hem weg wilden sturen, begon de bewoner bij wie hij te gast was hen te bedreigen. ,,Eerst met woorden, daarna met messen”, aldus de politie.

De andere man volgde en greep ook naar messen. Wie hij is en wat hij in het azc deed, weet de politie nog niet. Niemand raakte gewond.

In het azc gaan vaker dingen fout. Burgemeester Jos Heijmans voerde afgelopen week nog spoedoverleg met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), politie en justitie. Volgens Heijmans zorgt een groep van zo’n dertig ,,lastpakken” die nauwelijks kans maken op asiel veelvuldig voor problemen.