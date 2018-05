Schrijfster Renate Dorrestein (64) overleden

AMSTERDAM – Schrijfster Renate Dorrestein is overleden. Haar uitgeverij Podium heeft dat bekendgemaakt. Ze leed aan slokdarmkanker en overleed vrijdagavond in het bijzijn van haar dierbaren in haar woning in Aerdenhout. Renate Dorrestein is 64 jaar geworden.

Volgens haar uitgever verliest de Nederlandse literatuur ,,een van haar meest gedreven en beste schrijvers, al zullen haar romans nog langdurig voortleven”. Directeur Joost Nijsen van Podium noemt Dorrestein ,,onvermoeibaar betrokken, stimulerend, gevat en ruimhartig jegens anderen”. Ze wordt donderdag, op Hemelvaartsdag, in besloten kring begraven.

De schrijfster begon in de journalistiek. In 1983 verscheen haar eerste roman, Buitenstaanders. Er zouden er nog tientallen volgen. In 1997 schreef Dorrestein het Boekenweekgeschenk Want dit is mijn lichaam.

Haar werk werd gepubliceerd in diverse andere landen. Zo werd de roman Een hart van steen (1998) onder meer vertaald in het Engels, Spaans, Duits, Fins, Deens en Kroatisch. In 2014 kwam er nog een speciale editie van uit om te vieren dat inmiddels ruim 200.000 exemplaren waren verkocht.

Voor haar hele oeuvre ontving Renate Dorrestein in 1993 de Annie Romein Prijs, tegenwoordig de Opzij Literatuurprijs. Nog maar enkele weken geleden publiceerde ze de autobiografie Dagelijks werk. ,,Dit wilde ik nog gaan maken: een literaire autobiografie, een boek over mijn dilemma’s en mijn oplossingen, mijn uitglijers en mijn meevallers: een persoonlijk, intiem boek dat zou laten zien hoe ik de schrijfster werd ben die ik nu ben”, schreef Dorrestein.