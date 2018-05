3200 grote grazers overleven winter niet

Afgelopen winter zijn in de Oostvaardersplassen 3226 dieren doodgegaan. Dat is fors meer dan vorig jaar toen tussen 1 december en 30 april 813 dieren stierven. De meeste grazers (89 procent) zijn afgeschoten omdat ze te zwak waren om de winter te overleven, meldt Staatsbosbeheer maandag. Het gaat om 2684 edelherten, 75 Heckrunderen en 467 konikpaarden.

Na twee zachte winters waren er veel dieren in het gebied. In het najaar van 2017 werden er bij een telling circa 5230 grote grazers in het gebied waargenomen. Er zijn nu weer bijna net zoveel grote grazers in het natuurgebied tussen Lelystad en Almere als in 2002.

De in het wild levende grote grazers in de Oostvaardersplassen werden tot begin mei bijgevoerd na protesten van actievoerders tegen de omstandigheden van de dieren.