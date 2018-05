Akyol weigert nominatie Pim Fortuyn Prijs

AD-columnist en schrijver Özcan Akyol heeft zijn nominatie voor de Pim Fortuyn Prijs 2018 teruggegeven. Volgens de krant heeft de schrijver dat gedaan na ,,een hausse aan kritiek vanuit rechts-extremistische én linkse hoek”. De schrijver heeft volgens zijn werkgever de jury per e-mail laten weten zich terug te trekken voor de nominatie. ,,De prijs is verbindend bedoeld, maar leidt helaas tot polarisering”, zegt Akyol zelf.

Hoofdredacteur Esther Voet van het Nieuw Israëlitisch Weekblad, directeur Youri Albrecht van De Balie en columnist Theodor Holman zijn de overgebleven genomineerden.

De Pim Fortuyn Prijs is de jaarlijkse prijs voor ,,de meest Fortuynistische persoon” in Nederland. De winnaar moet een strijder zijn voor het vrije woord en stelling durven nemen in het maatschappelijk debat.

In 2017 ging de prijs naar columnist Ebru Umar. In de jaren daarvoor kregen opiniemakers Leon de Winter en Afshin Ellian de prijs.