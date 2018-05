Heibel in Lissabon over mediaboycot Waylon

Zanger Waylon heeft het in de aanloop naar het Eurovisiesongfestival aan de stok gekregen met de verslaggevers van het AD en De Telegraaf. Hij wil de meegereisde journalisten van beide kranten niet meer te woord staan in Lissabon.

,,Je steekt je nek uit voor je land. En dan zou het leuk zijn als iedereen die daarin meegaat ook zijn nek uitsteekt en in ieder geval probeert het op een positieve manier te benaderen. Dat kunnen deze twee niet. Dan moet je gewoon kappen”, zegt de zanger van de Nederlandse inzending Outlaw In ‘Em in een video van RTL Boulevard.

Waylon legt op Instagram uit dat hij vindt dat zijn manager vorig jaar op een nare manier is beledigd. De krant wilde destijds weten wat er waar was van het gerucht dat Waylon opnieuw zou meedoen aan het liedjesfestijn, maar de manager hield zich op de vlakte, waarna boze appjes volgden die Waylon maandag publiceerde op Instagram. Waylon eiste in Lissabon excuses, maar kreeg die niet van het AD. ,,Dan moet je oprotten”, zegt Waylon. De zanger ontkent dat hij niet tegen kritiek kan. ,,Je mag absoluut kritiek hebben, maar dit gaat verder dan dat.”