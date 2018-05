OM houdt alle opties steekpartij Den Haag open

Het Openbaar Ministerie heeft een ,,redelijk goed beeld van wat er zaterdag bij het steekinicident in Den Haag feitelijk is gebeurd. De achtergrond en motieven van de man worden verder onderzocht.” Daarbij houdt het OM ,,alle opties open”.

De 31-jarige man uit Den Haag die ervan wordt verdacht afgelopen zaterdag drie mensen te hebben neergestoken in de omgeving van het Johanna Westerdijkplein, is maandagmiddag in het penitentiair ziekenhuis voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft het voorarrest van de man met veertien dagen verlengd.

De verdachte is bekend bij politie en hulpverleningsinstanties vanwege verward gedrag. Op dit moment kan het OM niet met zekerheid stellen wat hem tot zijn daden heeft gebracht.

De verdachte worden drie pogingen tot moord en bedreiging van iemand in het cafĂ© aan het Johanna Westerdijkplein ten laste gelegd. In de vordering tot bewaring is opgenomen: ,,al dan niet met terroristisch oogmerk”. Dit wordt nu nog verder onderzocht.