Zeer grote brand in Twello

In Twello woedt maandagochtend een zeer grote brand bij het bedrijf [email protected] aan de Nijverheidsstraat dat verf, behang en raamdecoratie verkoopt. Bij de brand komt veel rook vrij die over het Gelderse dorp trekt en de brandweer adviseert bewoners om ramen en deuren gesloten te houden. De Nijverheidsstraat ligt vlak langs het spoor. Volgens een woordvoerder van de brandweer is het treinverkeer tot zeker 06.00 stilgelegd.

De brandweer laat het pand gecontroleerd uitbranden en probeert te voorkomen dat het vuur overslaat op andere panden.