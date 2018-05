Alles wat je moet weten over trapliften

Steeds meer ouderen wonen thuis, inmiddels zo’n 94 procent. Vooral onder 85-plussers neemt het percentage thuiswonenden snel toe: van 65 procent in 2012 naar 72 procent in 2016, zo blijkt uit de eerste Monitor zorg voor ouderen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De overheid stimuleert ouderen om steeds langer thuis te wonen, maar dit vraagt ook om aanpassingen aan en in het huis, zoals een traplift. Maar waar moet je eigenlijk allemaal op letten bij de aanschaf van een traplift?

Indien een aanpassing nodig is in de woning kan er een vergoeding verstrekt worden via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Dergelijke vergoedingen zijn afhankelijk van de aard en de zwaarte van de zorg die er nodig is. In sommige gevallen geldt een eigen bijdrage, afhankelijk van het inkomen. Via Rijksoverheid.nl krijg je antwoorden op je vragen omtrent aanvragen voor vergoedingen.

Verschillende mogelijkheden

Wanneer je een traplift in huis wilt laten plaatsen, zijn er verschillende mogelijkheden. Zo is het mogelijk een nieuwe of een tweedehands traplift te kopen. De prijs voor een nieuwe traplift ligt al snel tussen de 8.000 en 10.000 euro, een tweedehands traplift kost vaak de helft van dit bedrag.

Traplift via de Wmo

Een tweedehands traplift is dus een goedkope optie, maar niet altijd mogelijk via de Wmo. Dit verschilt per gemeente en hangt af van de afspraken en contracten die er met leveranciers zijn gemaakt. Wanneer je een traplift via de Wmo ontvangt, is dit niet kosteloos. Je betaalt namelijk een maandelijkse eigen bijdrage voor het gebruik van een Wmo-traplift. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van je vermogen en inkomen.

Het is verstandig om van tevoren te kijken of een tweedehands of een Wmo-traplift voor jou voordeliger is. Goed om te weten is dat de gemeente eigenaar blijft van een traplift van de Wmo. De gemeente is daarom ook verantwoordelijk voor het onderhoud. Het voordeel van een nieuwe traplift is dat die lang meegaat en over de laatste technische ontwikkelingen beschikt.

Voordelen zelf traplift kopen

Je kan uiteraard ook zelf een traplift aanschaffen, waarbij een tweedehands traplift tot de mogelijkheden behoort. Het voordeel is dat die binnen 48 kan worden geïnstalleerd. Een traplift via een Wmo-aanvraag kan al snel tussen de zes en twaalf weken duren. Als je zelf een traplift koopt, heb je invloed op het merk of type traplift. Tenslotte voorkom je een hoop gedoe, met name door al het papierwerk.

Tot slot is het goed om te weten dat in veel gevallen het railsysteem waarop de traplift gemonteerd is iets aangepast moet worden, zodat deze perfect past op je trap. Wanneer er veel maatwerk verricht moet worden, is het handig om een volledig kostenplaatje in kaart te laten brengen.