België strandt in halve finale songfestival

België heeft zich niet weten te kwalificeren voor de finale van het Eurovisiesongfestival. Zangeres Sennek behoorde niet tot de tien inzendingen die het wel haalden. België is daarmee voor het eerst sinds 2014 afwezig in de finale. De afgelopen drie jaar haalden onze zuiderburen steeds de top 10 in de eindstrijd.

Cyprus, Israël, Estland en Tsjechië, landen die het al weken goed doen bij de bookmakers, zijn wel door naar de eindstrijd. Net als Oostenrijk, Litouwen, Bulgarije, Albanië, Finland en Ierland.

Donderdag is het de grote dag voor de Nederlandse inzending Waylon. Hij moet dan een ticket voor de grote finale zien te bemachtigen. In de tweede halve finale strijden behalve Nederland nog zeventien andere landen voor een van de tien felbegeerde plaatsen in de finale. De ‘grote vijf’ Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en Groot-Brittannië en gastland Portugal zijn al verzekerd van een plaats in de eindstrijd.