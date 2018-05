Hoge celstraffen voor brandbom in ‘Polenhuis’

Drie mannen hebben in hoger beroep hoge celstraffen gekregen voor betrokkenheid bij het gooien van een brandbom naar een huis met Oost-Europese arbeiders in Velp. Daardoor raakten een man en een vrouw uit Slowakije ernstig verbrand.

Twee van de verdachten kregen van het gerechtshof in Arnhem twaalf jaar cel voor poging tot moord en brandstichting waarvan levensgevaar te duchten was. Zij gooiden in 2014 een steen door het raam van het zogeheten Polenhuis, gevolgd door een molotovcocktail. Die kwam terecht op het bed waarin de twee slachtoffers sliepen en veroorzaakte de brand. Een van de mannen kreeg ook tbs met dwangverpleging opgelegd.

De derde verdachte kreeg acht jaar cel, hoewel hij door de rechtbank eerder tot veertien jaar was veroordeeld. Het hof rekende hem alleen medeplichtigheid aan, maar vond uitlokking niet bewezen. De man had de andere twee informatie gegeven over het pand, waarvan hij zei overlast te ondervinden. De bewoners zouden om zijn huis heen lopen en over zijn schutting kijken.

De drie moeten ook hoge schadevergoedingen betalen aan de slachtoffers: 225.000 euro voor de man en 150.000 euro aan de vrouw.