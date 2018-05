Kosten windenergie op land verder gedaald

Ruim 4200 projecten op het gebied van duurzame energie hebben afgelopen najaar subsidie gekregen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Opvallend is dat met name windenergie op land weer goedkoper is geworden, schrijft minister Eric Wiebes aan de Tweede Kamer.

Via de zogeheten stimuleringsregeling voor duurzame energie heeft het kabinet de afgelopen tien jaar zo’n 34.000 projecten op weg geholpen. Het is daarmee een belangrijk instrument om de doelstellingen te halen voor de overgang van fossiele brandstoffen naar energie uit hernieuwbare bronnen.

Het beschikbare subsidiegeld wordt toegekend aan de aanvragers die de kosten het beste in de hand weten te houden. Daarmee stimuleert de regeling innovatie en pakt zij daarnaast positief uit voor de energierekening van consumenten en bedrijven, aldus het ministerie.

In de aanvraagronde van oktober 2017 was in totaal 6 miljard euro beschikbaar. Dat geld is verdeeld over 4215 projecten. Het overgrote deel werd toegekend aan projecten op het gebied van windenergie op land (46 procent) en zonne-energie (38 procent).

Ruim 1500 projecten ter waarde van bij elkaar 3,9 miljard euro werden afgewezen. Omdat het geld op was, maar in sommige gevallen ook wegens twijfel over de technische of economische haalbaarheid.