Regionale staking hindert streekvervoer

HILVERSUM (ANP) -In de regio’s Utrecht, Arnhem/Nijmegen en Twente kunnen reizigers in het streekvervoer hinder ondervinden van stakingen die FNV en CNV hebben georganiseerd. Volgens de brancheorganisatie Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) is het vervoer ,,beperkt” opgestart.

In de regio Arnhem/Nijmegen reden in de ochtend 35 lijnen, waaronder de lijnen die ziekenhuizen aandoen. In Utrecht is de tram om 05.30 uur uitgereden. In de Domstad rijden ook de bussen die ziekenhuizen bedienen. Ook in Twente rijden de bussen deels. Elke vervoerder houdt reizigers via haar eigen kanalen op de hoogte van de actuele stand van zaken.

De VWOV zegt dat de vakbonden een uitnodiging voor nieuwe gesprekken over een nieuwe cao hebben geweigerd. De eisen die de bonden stellen om de dialoog opnieuw op te starten zijn voor de werkgevers ,,geen basis om nieuwe gesprekken te voeren”, aldus de organisatie.

FNV is tevreden over de stakingsbereidheid, zegt een woordvoerder. ,,In de regio Utrecht rijden slechts een paar bussen. Die worden bemand door uitzendkrachten, niet door vaste werknemers. In de regio’s Arnhem/Nijmegen staakt zo’n 90 procent van het personeel. De sfeer is rustig.”

Stakende buschauffeurs houden aan het einde van de ochtend een manifestatie voor het provinciehuis in Utrecht. Aan gedeputeerde Dennis Straat wordt dan een zwartboek met een verzameling persoonlijke klachten van chauffeurs overhandigd.

Vorige week maandag en dinsdag waren er al landelijke stakingen. De bonden eisen onder meer genoeg pauzes voor chauffeurs om naar het toilet te kunnen. De werkgevers vinden dat hun voorstellen toereikend zijn.