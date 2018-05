Vermiste asielzoeker in zwemplas gevonden

Met behulp van een sonarboot is dinsdagmiddag in zwemplas Hilgelo bij Winterswijk het stoffelijk overschot gevonden van een 21-jarige asielzoeker. De man sprong maandag van een vlot en verdween onder water. Sinds maandagmiddag is naar hem gezocht met een dregboot, een sonarboot, duikteams en drones.

De asielzoeker woonde in een asielzoekerscentrum in de buurt. Hij ging met een groep medebewoners naar de recreatieplas, aldus de politie. Sinds de verdwijning van de man was de drukbezochte zwemplas gesloten. Die is dinsdag aan het eind van de middag weer opengesteld.

Wijkagent Willem Saris noemt de verdrinking van de man ,,bizar”. ,,Je vluchtte de wereld over op zoek naar vrijheid, veiligheid en een toekomst. Jij trotseerde daarvoor de grootste gevaren. Dan eindelijk heb je het gevonden en verdrink jij in het Hilgelo”, tweet hij.

Hilgelo is een voormalige zandwinlocatie. Die plassen zijn erg diep en koud en hebben vaak onderstromen.