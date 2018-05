Nog een paar nachten slapen en dan starten voor scholieren van vmbo, havo, vwo en gymnasium weer de eindexamens. Een spannende tijd, voor zowel scholieren als hun ouders. Hoe zorg je ervoor dat je je kroost zo goed mogelijk voorbereidt en ondersteunt tijdens deze fase? Wij vroegen het Sanne van de Voort, locatiemanager van leerpraktijk LEREN&ZO. “Laat ze de dag voor het eindexamen geen oefenexamen meer maken, hiervan raken ze in de stress.”

Sanne en haar collega’s hebben veel ervaring in het begeleiden van scholieren met hun eindexamens. Hierbij hebben ze ook contact met de ouders. “De eindexamentijd is echt een afsluiting van de middelbare school, waarin leerlingen zien wat hun mogelijkheden zijn en naar welke vervolgopleidingen ze kunnen doorstromen. Voor veel leerlingen is dit een ijkpunt, omdat je iets afsluit. Ik zie ouders enorm meeleven met hun kinderen. Ze willen graag faciliteren in dat het goed gaat.”

Het valt Sanne op dat de meeste leerlingen behoorlijk gespannen zijn en graag willen presteren. Wij vroegen Sanne om tips voor ouders, zodat ze hun kinderen zo goed mogelijk kunnen ondersteunen.

Oefenen, oefenen en oefenen

“Laat ze zoveel mogelijk oefenexamens maken. Op Examenblad.nl heb je alle examens van de afgelopen jaren met de antwoorden erbij. Het helpt leerlingen echt om die examens te maken. Examenvragen zijn namelijk vaak anders dan de vragen bij toetsen. Als ouders kun je dit stimuleren. Nodig je kind uit om aan de keukentafel te zitten en zet de eierwekker aan.”

Wissel af met YouTube

“Naast leerboeken heb je ook veel YouTube-filmpjes van docenten, zoals van geschiedenisleraar Joost van Oort. Onder de naam JORTgeschiedenis legt hij op een leuke manier de stof uit. Het is een goede stimulatie én leuk om af te wisselen tussen boeken en het kijken van zo’n filmpje. Leerlingen kunnen niet alleen maar in de boeken zitten.”

Blijf rustig

“Leer je kinderen dat als ze een vraag niet weten, ze gewoon doorgaan met de volgende vraag en later terugkomen bij die lastige vraag. Je hebt altijd vragen die minder goed gaan, maar het is belangrijk om dan juist de focus te houden en rustig te blijven.”

Zorg voor ontspanning

“Tijdens het leren is het goed om te sporten, dus fysiek bezig te zijn. Daarnaast is het ook belangrijk om tussendoor leuke dingen te doen. Neem je kind een keer mee naar de bioscoop of ga de stad in. Laat ze niet een dag vóór het examen nog een oefenexamen maken, hiervan raken ze in de stress. Zorg er tenslotte voor dat ze op tijd naar bed gaan, dat ze iets te eten meenemen naar hun examens en dat ze geen energiedrankjes drinken. Daar worden ze alleen maar hyper van.”

Blijf in dialoog

“Blijf in dialoog, dus als je kind te weinig doet, ga dan het gesprek aan. Telkens vragen of ze al iets gedaan hebben, werkt niet. Vraag tijdens het eten wat er is, wat ze nodig hebben en of je kan helpen. Soms loont het om een beloning in het vooruitzicht te stellen. Dus als je slaagt, gaan we iets leuks doen.”