Holland Casino Groningen krijgt nieuwe plek

Holland Casino krijgt een nieuw onderkomen in Groningen, ruim een half jaar nadat het gebouw in de binnenstad is afgebrand. Er komt een tijdelijke vestiging op het Sontplein, die eind november open moet gaan. Holland Casino hoopt rond de zomer zekerheid te hebben over een definitieve locatie, mogelijk op de oude plek in het centrum.

De gemeente Groningen en het Holland Casino hebben de plannen woensdag aangekondigd. Het casino brandde eind augustus uit. Het gebouw moest daarna helemaal worden gesloopt. De oorzaak van de brand is niet te achterhalen, maar de politie gaat niet uit van brandstichting.