Man sticht brand in huis en raakt gewond

Een man in Maastricht is in een woning gewond geraakt, nadat hij tot zeker twee keer toe brand had gesticht. De politie spreekt van een verwarde man, die na zijn aanhouding naar het ziekenhuis is vervoerd. Het is onduidelijkheid hoe hij eraan toe is.

De man stichtte brand in een woning aan de Dagobertstraat en bleef binnen toen de brandweer het vuur bestreed. Naastgelegen woningen werden ontruimd en de politie zette de omgeving af. Agenten probeerden met hem contact te leggen. Vervolgens stichtte hij nogmaals brand in het huis, waarop de man is aangehouden. De brandweer kon daarna naar binnen om de brand te blussen.