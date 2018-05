Minister: getuigen Kroon moeten pers mijden

Wie wat weet over eventueel bedenkelijk optreden van oorlogsheld Marco Kroon in Afghanistan moet daarover niet met journalisten praten, vindt minister Ank Bijleveld van Defensie. Ze vindt het ,,heel vervelend dat mensen blijkbaar via de pers willen spreken” en vraagt hun ,,zich keurig bij het Openbaar Ministerie te melden”.

De Volkskrant voerde woensdag bronnen bij Defensie op die stellen dat er geen bewijs is gevonden voor de bewering van Kroon dat hij in 2007 in Afghanistan is ontvoerd en daarna zijn gijzelnemer heeft gedood. Het OM onderzoekt of Kroon buiten zijn boekje is gegaan. De defensietop zou er ernstig rekening mee houden dat hij zijn verhaal in elk geval deels heeft verzonnen.

Bijleveld vindt het ,,onverstandig” dat betrokkenen met kennis van de kwestie journalisten te woord staan terwijl het onderzoek nog loopt. Ze verzuchtte nadrukkelijk ,,van harte te hopen dat níemand meer via de pers praat maar rustig het onderzoek zijn werk laat doen”. De zaak kent ,,eigenlijk alleen verliezers”.

Kroon lichtte zijn meerderen pas begin dit jaar in over zijn optreden in 2007 en kwam vervolgens met zijn lezing van de gebeurtenissen naar buiten. Er waren niet alleen twijfels over de betrouwbaarheid van zijn verhaal, maar ook of Kroon dat überhaupt mocht vertellen. Bijleveld zegt dat ze hem dat niet kon verbieden.

Een aantal mensen mensen die betrokken waren bij Kroons geheime operatie in Kabul of die meer weten van het onderzoek dat is ingesteld, denken dat het verhaal van Kroon niet kan worden gestaafd. Het onderzoek heeft niets opgeleverd en loopt dood, stellen zij in de Volkskrant.

Kroon wil nu niet reageren, zegt zijn advocaat Geert-Jan Knoops. Waarschijnlijk komt hij op een later moment wel met een reactie op de zaak, aldus Knoops, maar wanneer is nog onbekend.