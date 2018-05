In de Limburgse plaats Ospel heeft in de nacht van woensdag op donderdag een grote brand gewoed in een stal waarin ongeveer 23.000 kippen zaten. Volgens de brandweer konden de dieren niet meer worden gered.

De brandweer wist te voorkomen dat de brand oversloeg naar twee naastgelegen stallen van het bedrijf aan het Ommelpad. Er hebben zich volgens de Limburgse brandweer geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.