A58 dicht na ongeluk bij Bergen op Zoom

Vanwege een ernstig ongeluk bij Bergen op Zoom is de A58 richting Breda afgesloten. Volgens de ANWB is een auto over de kop geslagen. Na het ongeluk is een traumahelikopter uitgevlogen om hulp te verlenen.

Verkeer richting Roosendaal en Breda kan het beste omrijden via de A4 richting Rotterdam en dan over de A59 en de A17 gaan.

Ook op de A1 bij Deventer is een ongeluk gebeurd. Daar botsten volgens de ANWB drie auto’s tegen elkaar. Er is nog een rijstrook open. De vertraging bedraagt ongeveer een uur.