AVROTROS ‘ongelofelijk trots’ op Waylon

De afvaardiging in Lissabon van de AVROTROS, de omroep die de Nederlandse deelname aan het Eurovisiesongfestival organiseert, reageerde donderdagavond uitzinnig op de finaleplaats voor Waylon. ,,We zijn ongelofelijk trots op hem”, meldde een woordvoerder direct na de bekendmaking van de uitslag van de tweede halve finale van het liedjesevenement.

‘The Netherlands’ werd als laatste van de tien finalisten genoemd, wat de Nederlandse delegatie ,,een hartverzakking” bezorgde. ,,We hadden er de hele week al een ontzettend goed gevoel over. Het ging elke repetitie beter en ook bij de bookmakers kwamen we steeds hoger te staan. Dus we wisten bijna zeker dat het goed moest komen, maar als je dan als allerlaatste wordt genoemd. Heel spannend. Wat een enorme ontlading.”

Voor Nederland is de deelname aan de 63e editie van het songfestival heel goed nieuws, vindt de AVROTROS-woordvoerder. ,,En daarnaast is het heel goed voor Waylon zijn persoonlijke missie, die wij volledig hebben omarmd, om countrymuziek naar Europa te brengen. Dat gaat helemaal lukken nu.”