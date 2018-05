‘Beperken instroom studenten goed nieuws’

Universiteiten zijn jaren bezig geweest om zoveel mogelijk internationale studenten naar Nederland te halen, zonder stil te staan bij de gevolgen daarvan. Het is ,,goed nieuws” dat ze nu met elkaar hebben afgesproken om die toestroom af te remmen. Dat zegt Rhea van der Dong, voorzitter van studentenorganisatie ISO, naar aanleiding van berichtgeving over de kwestie in NRC.

Volgens Pieter Duisenberg, voorzitter van de Vereniging van Universiteiten VSNU, willen universiteiten de komende jaren de groei van het aantal studenten afremmen, vooral uit het buitenland. Dit doen zij omdat de bekostiging vanuit de overheid al jaren niet meer meegroeit met het totale aantal studenten.

Van der Dong van het ISO zegt benieuwd te zijn naar hoe de universiteiten de instroom gaan beperken en hoopt dat dit niet betekent dat opleidingen massaal zullen gaan selecteren. ,,Deze stap van de universiteiten laat weer zien dat er veel meer geld bij moet voor het hoger onderwijs”.