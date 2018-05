Een 16-jarige jongen uit het Brabantse Molenschot is zwaargewond geraakt nadat hij op de snelweg A27 nabij Bavel werd aangereden door een Franse personenwagen. Dat meldt de politie.

Hij fietste over de vluchtstrook langs de snelweg met de richting mee, kwam op de rijbaan terecht en werd door een de auto geschept. De weg was enige tijd afgezet. De fietser werd naar het ziekenhuis gebracht. Hoe jongen er aan toe is, is niet bekend.