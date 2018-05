Filmpje over Beekse Bergen gaat wereld over

Het filmpje van de jachtluipaarden die een gezin belagen in safaripark Beekse Bergen, is niet alleen in Nederland nieuws. Het gezin reed in een auto met Frans kenteken en ook in Frankrijk wordt het nieuws opgepikt. ,,Franse toeristen die het principe van safari negeren worden aangevallen door luipaarden”, kopt de krant Libération bijvoorbeeld. Dat principe, aldus het dagblad: ,,blijf wijselijk in je auto”.

Een filmpje van het incident op YouTube is in een paar dagen tijd al bijna twee miljoen keer bekeken. Meerdere gebruikers zeggen dat het gezin in aanmerking komt voor ,,een Darwin-award”, een humoristische ‘prijs’ voor mensen die zo creatief mogelijk voorkomen dat ze hun genen doorgeven aan een nieuwe generatie.

Het filmpje is ook nieuws in landen als Groot-Brittannië en Ierland.