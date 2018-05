Metalband Slayer voor het laatst in Nederland

Fans van Slayer kunnen de metalband nog een keer in Nederland zien optreden. De oude metalheads zijn na 37 jaar bezig aan hun afscheidstournee en spelen op 15 november in Zwolle. Poppodium Hedon heeft de band gestrikt voor het enige Nederlandse optreden van de tour. De show is in de IJsselhallen, die een stuk groter zijn dan Hedon. De kaartverkoop begint woensdag.

Slayer heeft onder metalfans een legendarische status. Het album Reign in Blood uit 1986 geldt als een klassieker in het genre, met bekende nummers als Raining Blood en Angel of Death. De band trad in zijn bestaan talloze keren in Nederland op. Vorig jaar speelden de Amerikanen nog in 013 in Tilburg.

Zanger Tom Araya (56) en gitarist Kerry King (53) zijn er al sinds het begin bij, de andere bandleden kwamen er later bij. Medeoprichter Jeff Hanneman overleed in 2013.

,,Het einde is nabij”, kondigde Slayer eind januari al aan. De dichtstbijzijnde plaats buiten Nederland waar de band nog optreedt, is Dortmund. In Zwolle staan drie andere grote metalbands in het voorprogramma: Anthrax, Lamb of God en Obituary.