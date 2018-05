Zeehondencentra: laat pups met rust

,,Maak van een gezonde zeehondenpup geen wees.” Zeehondencentra zijn een voorlichtingscampagne begonnen met die boodschap, meldt het Zeehondencentrum in Pieterburen. De centra roepen het publiek op om ,,ruim afstand te houden van zeehonden en zeker van alleen liggende pups”. In het voorjaar worden honderden pups geboren langs de Nederlandse kust.

Juist in deze periode belanden veel dieren vermoedelijk onnodig in de opvang. De beestjes kunnen vrij lang zonder hun moeder, maar ze kunnen wel klaaglijke geluiden voortbrengen als ze alleen worden gelaten. Dat leidt er nog weleens toe dat mensen willen helpen en naar ze toe gaan, maar dat is dus niet de bedoeling.

Een wetenschappelijke adviescommissie adviseerde in maart om pups minder snel op te vangen. Wanneer ze zonder moeder worden gezien, moeten ze voortaan 24 uur worden geobserveerd voordat wordt ingegrepen. ,,Rust en observatie is dus het devies, de beste plek voor een zeehond is uiteindelijk de zee”, aldus het centrum in het Groningse Pieterburen.

Ook op Texel, Terschelling en in Stellendam (Zuid-Holland) zijn opvangcentra voor zeehonden.