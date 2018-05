Agent raakt dienstwapen kwijt bij aanhouding

Een agent is zijn dienstwapen kwijtgeraakt bij een aanhouding na een verkeersruzie tussen twee scooterrijders in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West. Korte tijd later werd het wapen gevonden, elders in het stadsdeel. Dat bevestigt de politie na berichtgeving van de Amsterdamse zender AT5.

Toen agenten een van de twee scooterrijders aanhielden, ontdekte een van hen al snel dat zijn dienstwapen was verdwenen. Op de plek van de arrestatie werd het wapen niet gevonden. Na de melding van een verloren wapen kwam een enorme zoekactie op gang. Het pistool werd uiteindelijk aangetroffen in de bosjes gevonden verderop in de wijk. Het is nog niet duidelijk wie het wapen heeft meegenomen. Onduidelijk is dat het wapen is gestolen tijdens de arrestatie of dat het pistool op straat is gevallen en door iemand is meegenomen.