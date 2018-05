Máxima schrijft moeder ontvoerde Insiya terug

Koningin Máxima heeft zaterdag een reactie gegeven op een open brief en videoboodschap van Nadia Rashid, de moeder van de nu vierjarige Insiya die ontvoerd is naar India. ,,Het is – in het bijzonder op Moederdag – verschrikkelijk wanneer een moeder en haar kind tegen hun wil niet bij elkaar kunnen zijn. Dat gemis is schrijnend”, zo laat Máxima weten via de Rijksvoorlichtingsdienst.

In de boodschap vroeg Rashid vrijdag steun van de koningin en of zij haar zaak onder de aandacht wil brengen. ,,Ik schrijf u deze brief van moeder tot moeder, van vrouw tot vrouw, van mens tot mens.” Ook vertelt Nadia dat ze inmiddels voor de tweede keer alleen zal zijn op Moederdag.

,,In het geval van het meisje Insiya zit het ministerie van Buitenlandse Zaken bovenop de zaak en doet het mogelijke om de kwestie tot een goed einde te brengen. Buitenlandse Zaken blijft regelmatig aandacht vragen voor het ingediende teruggeleidingsverzoek en zowel India als Nederland zetten zich in om contact tussen moeder en dochter tot stand te brengen”, aldus de RVD in de reactie.

Insiya werd in september 2016, destijds twee jaar oud, gekidnapt uit de woning van haar oma in de Amsterdamse Watergraafsmeer en ontvoerd naar India. Sindsdien leeft zij daar bij haar vader Shehzad H. Hij is hoofdverdachte in de ontvoeringszaak, waarin nog zeven anderen terechtstaan.

In de zaak beschuldigen H. en moeder Rashid elkaar over en weer. Eerder besloot een Indiase rechtbank dat Insiya eind maart van dit jaar terug moest naar haar moeder. Maar in april besliste de rechter in India in hoger beroep dat ze voorlopig bij haar vader mag blijven.