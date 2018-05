Meer gediplomeerde verpleegkundigen

In het schooljaar 2016-2017 haalden 9400 mensen een diploma verpleegkunde, zowel op mbo- als hbo-niveau. Dat zijn er anderhalf keer meer dan tien jaar eerder, meldt het CBS. Van de afgestudeerden uit de lichting 2005-2006 blijkt 80 procent ook na tien jaar nog als verpleegkundige te werken.

Het aandeel mbo’ers onder verpleegkundigen ligt iets hoger dan het aandeel hbo’ers: 56 tegen 44 procent in het schooljaar ’16-’17. In beide richtingen zijn vrouwen veruit in de meerderheid.

Ondanks de stijging van het aantal gediplomeerden is er nog altijd sprake van een schreeuwend tekort aan mankracht in de zorg. Volgens beroepsvereniging V&VN zijn er de komende twee jaar ruim 100.000 extra verpleegkundigen en verzorgenden nodig.

Het is deze zaterdag de Dag van de Verpleging – 12 mei is de geboortedag van Florence Nightingale. De beroepsgroep verpleegkundigen en verzorgenden kent 350.000 werknemers.