Israël wint Songfestival

Israël heeft in Lissabon de finale van het Eurovisiesongfestival gewonnen. Zangeres Netta kreeg met het liedje Toy 212 punten van de vakjury’s. Daarmee stond ze op de derde plaats, achter Oostenrijk en Zweden, maar de stemmen van het publiek tilden haar naar de overwinning.

Waylon behaalde met het liedje Outlaw In ‘Em de achttiende plaats. De Nederlandse inzending kreeg 89 punten van de vakjury’s en 32 punten van de televoters.

,,Ik ben zo gelukkig”, jubelde Netta op het podium vlak voordat ze haar winnende nummer nogmaals ten gehore bracht. ,,Onwijs bedankt dat jullie voor iets anders hebben gekozen, dat accepteren en diversiteit vieren. Ik hou van mijn land. Volgend jaar in Jeruzalem!”

Voor Waylon was het de tweede keer dat hij in de finale stond. In 2014 bereikte hij samen met Ilse DeLange onder de naam The Common Linnets de tweede plaats in het eindklassement.