Ruim 3 miljoen kijkers voor Songfestival

De finale van het Eurovisie Songfestival in Lissabon heeft zaterdagavond iets meer dan 3 miljoen kijkers getrokken. Het programma was daarmee veruit het best bekeken programma van de avond, zo blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek (SKO).

De 63e editie van Eurovisie Songfestival werd gewonnen door zangeres Netta Barzilai uit Israël met het liedje Toy, voor concurrenten Cyprus en Oostenrijk. Het is de vierde keer dat Israël het liedjesfestijn wint. Waylon eindigde in Lissabon namens Nederland op de achttiende plaats.

Vorig jaar keken 4 miljoen Nederlanders naar de finale met OG3NE, dat toen als elfde eindigde. In 2016 keken 4,2 miljoen Nederlanders naar de finale met Douwe Bob. Ook hij belandde op de elfde plek.

In het SKO-kijkcijferoverzicht staat het 20.00 uur Journaal (NOS) op de tweede plaats (ruim 1,6 miljoen), gevolgd door het programma Op weg naar het Songfestival (bijna 1,5 miljoen).