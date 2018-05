Songfestival voor vierde keer naar Israël

Het Eurovisiesongfestival gaat voor de vierde keer naar Israël. Zangeres Netta Barzilai kreeg zaterdagavond op de 63e editie van het liedjesfestijn in totaal 529 punten en liet daarmee haar grootste concurrenten Cyprus en Oostenrijk achter zich. Waylon eindigde in Lissabon met het liedje Outlaw In ‘Em op de achttiende plaats.

Het Israëlische liedje Toy was een van de opvallendste inzendingen dit jaar. In het nummer, dat geïnspireerd is op de #MeToo-discussie, produceerde de 25-jarige zangeres diverse kippengeluiden. De vakjury’s beloonden haar prestatie met 212 punten, goed voor een derde plaats. De stemmen van het publiek bezorgden haar echter de overwinning.

Bookmakers hadden de winst van Netta voorspeld, al hadden de laatste dagen sommige wedkantoren een andere favoriet, zangeres Eleni Foureira uit Cyprus. Foureira, die zich duidelijk liet inspireren door Beyoncé, had tijdens de repetities indruk gemaakt met haar nummer Fuego. Zaterdag eindigde ze met 436 punten op de tweede plaats.

De Oostenrijker Cesár Sampson werd verrassend derde, met 342 punten. Wat de vakjury’s betrof was hij de winnaar met het nummer Nobody But You.

Nederland eindigde met een totaal van 121 punten – waarvan 89 van de vakjury’s – op de achttiende plaats. Dat is in lijn met wat de bookmakers voorspeld hadden. Waylon zelf hoopte op een plek in de top vijf. Direct na afloop van de finale noemde hij het behaalde resultaat ,,niet verdiend”, maar hij verzekerde niet teleurgesteld te zijn.

Volgens Waylon moet Nederland volgend jaar weer een eigenwijze act sturen. ,,Blijf je ding doen. Zeker wij zouden tolerantie en diversiteit moeten uitdragen.”

Israël organiseerde het Eurovisiesongfestival voor het laatst in 1999, nadat Dana International het festijn in 1998 had gewonnen met Diva. Eerder wonnen de Israëlische artiesten Gali Atari & Milk and Honey met Hallelujah (1979) en Izhar Cohen & The Alphabeta met A-ba-ni-bi (1978).