‘Vertrouwen in Rutte en Wiebes zakt flink’

Premier Mark Rutte en minister Eric Wiebes van Economische Zaken genieten veel minder vertrouwen van de kiezer dan een maand geleden. Dat blijkt uit een meting van peiler Maurice de Hond. Volgens De Hond heeft het afgenomen vertrouwen te maken met het debat over de ‘vergeten memo’s’ rond de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting.

In de meting van het vertrouwen in de huidige ministers, zakt Rutte van de zevende naar de vijftiende plek. Alleen Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken scoort slechter dan Rutte. Wiebes daalt van de tweede naar de dertiende plek. Carola Schouten (Landbouw) en Hugo de Jonge (Volksgezondheid) staan respectievelijk op de eerste en tweede plaats.

In het debat op 25 april kwam aan de orde of de bewindslieden wisten dat er ambtelijke memo’s circuleerden over de voor- en nadelen van het afschaffen van de belasting. Bijna de gehele oppositie steunde in het debat een motie van afkeuring, maar een meerderheid kreeg deze niet.

In de wekelijkse zetelpeiling van De Hond is er weinig veranderd: de VVD stijgt met 1 zetel naar 25, de SP daalt er 1 naar 14.