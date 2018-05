Vliegtuig Transavia maakt voorzorgslanding

Een vliegtuig van Transavia heeft zondagochtend een voorzorgslanding gemaakt in Wenen, nadat acht passagiers onwel waren geworden. Een woordvoerder van de vliegtuigmaatschappij bevestigt berichtgeving hierover van RTL Nieuws.

Vakantievlucht HV163 van Amsterdam naar het Turkse Antalya was om 06.00 uur met 185 passagiers vertrokken vanuit Schiphol. Ongeveer na een uur bleken acht mensen onwel te zijn geworden. De woordvoerder kan over de aard van de klachten niets zeggen. Na de landing in Wenen zijn twee passagiers naar het ziekenhuis vervoerd.

Transavia heeft een vervangend vliegtuig richting Wenen gestuurd waarmee de passagiers alsnog naar Antalya worden gevlogen. Het andere toestel wordt teruggevlogen naar Amsterdam. Daar zal het toestel uit voorzorg onderzocht worden. Wanneer dit precies gebeurt, is nog onbekend.