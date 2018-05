Waylon terug op Nederlandse bodem

Na het behalen van de achttiende plaats op het Eurovisiesongfestival in Lissabon is Waylon zondagmiddag weer terug op Nederlandse bodem. De Outlaw in ‘Em-zanger landde rond 17.00 uur samen met zijn entourage op Schiphol.

Vergezeld door zijn zwangere vriendin Bibi Breijman en de rest van het team reisde de nationale inzending van de 63e editie van het liedjesfestijn terug naar huis. Het gezelschap werd aan boord van het KLM-toestel speciaal ,,extra warm welkom” geheten door de gezagvoerder.